Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Бывший главный санитарный врач России считает, что десятидневные каникулы для россиян — непозволительная роскошь. Эти дни отличаются тем, что все много едят, пьют и травмируются.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и нерабочих днях на 2021 год. 31 декабря станет выходным. В начале следующего года выходными будут с 1 по 10 января включительно

"31, конечно, никто не работает, хотя рабочий день всегда был. Я, например, за, но при одном условии, что мы остальные 10 дней сократим. Идеально — это когда с 31-го на 1-е встретили Новый год, 2-го пришли на работу. В плане эффективности 31-го никто никогда не работал. Даже в самые суровые советские времена было так", — заявил радио "Говорит Москва" первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он назвал десятидневные каникулы "безумными", они приводят к повышенному травматизму.