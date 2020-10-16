COVID-19 убил супруга известной блогерши Софии Стужук

Вирус не пощадил молодого мужчину.

Как рассказала известный киевский блогер, повествующая в своём аккаунте о заботах многодетной мамочки, у её супруга не выдержало сердце.

Страдающий сердечно-сосудистым заболеванием муж Софии Дмитрий заразился коронавирусом на отдыхе в Турции. Мужчина находился на домашнем лечении, пока ему не стало хуже.

Дмитрий попал в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ. С лекарствами, по словам Софии Стужук, в больнице были проблемы, поэтому все препараты она покупала сама. Усилия медиков не дали положительного результата. Молодой мужчина скончался из-за остановки сердца.

Женщина, которая осталась вдовой с тремя детьми, уверена, что от коронавируса умирают люди с ослабленным здоровьем. Именно к такой категории относился её покойный супруг.