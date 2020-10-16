На фоне усиления пандемии россияне стали покупать медприборы

С первых чисел октября, когда россиян вновь забеспокоили "коронавирусные новости", соотечественники бросились покупать медицинские приборы под названием "пульсоксиметры".

Среди продуктов питания чаще стали покупать макароны и сгущённое молоко, а из промтоваров — йогуртницы и мини-печи.

"За последнюю неделю в России резко вырос потребительский спрос на медицинские приборы. Большой интерес интернет-покупателей наблюдается на приборы для измерения кислорода в крови (пульсоксиметры) — на 320% по сравнению с прошлой неделей. На бактерицидные облучатели спрос повысился на 26%. На ингаляторы спрос вырос на 17%, на электронные термометры — на 32%, на увлажнители и очистители воздуха — на 42% и 28% соответственно", — говорится в исследовании, сервиса сравнения цен Price.ru.

Исследователи полагают, что россияне доели весенние запасы долго хранящихся продуктов и вновь скупают макароны, сгущёнку и сахар.

"Среди востребованных продуктов питания — макароны (+27%), сгущённое молоко (+ 26%), свинина (+18%). Полуфабрикаты и замороженное тесто стали искать чаще на 12% и 16% соответственно. За неделю сахар вырос в спросе на 11%", отмечается в исследовании, проведённом с 5 по 11 октября.

Среди интернет-заказов на промтовары лидируют йогуртницы, кофеварки и мини-пивоварни.