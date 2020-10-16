Сбербанк обнаружил новую схему мошенничества

Сбербанк обнаружил принципиально новую схему обмана клиентов: аферисты звонят от имени представителя надзорного ведомства и настаивают на том, чтобы перевести деньги на якобы специальный счёт.

В 2020 году активность мошенников, которые разными способами пытаются завладеть средствами клиентов банка, выросла более чем в два раза.

"Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счёт", который, естественно, принадлежит мошеннику", — рассказали РИА "Новости" в Сбербанке.

У мошенников появились свои "специальные предложения" 2020 года — они предлагали оплатить тест на коронавирус или получить госкомпенсацию.