Сбербанк обнаружил новую схему мошенничества

Сбербанк обнаружил принципиально новую схему обмана клиентов: аферисты звонят от имени представителя надзорного ведомства и настаивают на том, чтобы перевести деньги на якобы специальный счёт.
В 2020 году активность мошенников, которые разными способами пытаются завладеть средствами клиентов банка, выросла более чем в два раза.
"Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счёт", который, естественно, принадлежит мошеннику", — рассказали РИА "Новости" в Сбербанке.
У мошенников появились свои "специальные предложения" 2020 года — они предлагали оплатить тест на коронавирус или получить госкомпенсацию.
"С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 годом их число увеличилось более чем вдвое.
В Сбербанке в период пандемии выявили много старых способов мошенничества, например, объявления о продажах тестов на коронавирус, компенсациях от государства. Также зафиксированы случаи мошеннических звонков от робота, который представляется помощником Сбербанка", — отметили в кредитной организации.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.