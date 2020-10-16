Пятая часть россиян имеет просроченные долги

Каждый десятый россиянин, опрошенный в октябре ВЦИОМ, признался, что имеет вовремя неоплаченные долги от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

Из них испытывают уверенность, что смогут выплатить эти деньги быстро, только немного выше трети участников опроса.

"Каждый пятый житель России имеет просроченные долги по кредитам, налогам, ЖКХ и перед физическими лицами. Долги в размере менее 50 тысяч рублей зафиксированы у восьми процентов россиян, от 50 тысяч до 500 тысяч рублей — у 10 процентов, более 500 тысяч — у двух процентов", — говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Только четыре процента опрошенных российских должников хорошо осведомлены о процедуре банкротства физических лиц.