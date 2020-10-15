В Севастополе временно запретили кино и спектакли

В Севастополе приняли решение приостановить работу театров и кинотеатров. Кроме того, будет запрещено проведение экскурсий.

"Необходимо запретить на территории Севастополя проведение всех зрелищных, публичных, досуговых и иных мероприятий, в том числе проводимых в помещениях, за исключением спортивных мероприятий на открытом воздухе с количеством участников не более 50 человек. По крайней мере, на две недели все массовые мероприятия останавливаются", — сообщил губернатор города Михаил Развожаев в заседания городского штаба по борьбе с коронавирусом.

Артисты театров пока могут проводить репетиции при условии соблюдения санитарных требований.

Также в Севастополе нельзя проводить регистрации браков с участием более 15 человек.

Гостиницы города имеют право принимать гостей только при наличии теста на COVID-19, который был сделан не менее чем за 5 дней до заезда.