Глава НИИ в Петербурге объяснил, зачем покупает человеческие конечности

Директор петербургского института травматологии заявил, что закупка человеческих останков — обычная практика. Это делается для научных целей.
Ранее институт разместил информацию на сайте госзакупок о приобретении замороженных частей тел для врачебных мастер-классов. Предлагалось 93 тысячи рублей за шесть верхних конечностей с тремя суставами до кончиков пальцев, по 144 тысячи за 12 нижних конечностей.
Директор удивился повышенному вниманию к тендеру и сказал, что ему даже позвонил по этому поводу губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Это какое-то мракобесие, средневековье. Люди изучают анатомию, вы думаете, они где берут трупы? Это поставляют иностранные компании. Эти закупки имеют регистрационные заявления, завозятся в страну, медучреждения закупают это по необходимости.
Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене. Как по-другому учить врачей?" — задался вопросом в эфире радио "Говорит Москва" директор института травматологии имени Р. Р. Вредена Рашид Тихилов.
19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.