Глава НИИ в Петербурге объяснил, зачем покупает человеческие конечности

Директор петербургского института травматологии заявил, что закупка человеческих останков — обычная практика. Это делается для научных целей.

Ранее институт разместил информацию на сайте госзакупок о приобретении замороженных частей тел для врачебных мастер-классов. Предлагалось 93 тысячи рублей за шесть верхних конечностей с тремя суставами до кончиков пальцев, по 144 тысячи за 12 нижних конечностей.

Директор удивился повышенному вниманию к тендеру и сказал, что ему даже позвонил по этому поводу губернатор Петербурга Александр Беглов.