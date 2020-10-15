Житель Перми неделю не мог узнать результат сданного им теста на коронавирус и позвонил в поликлинику более семиста раз.
Историей заинтересовались уральские СМИ и написали по этому поводу статью. На её основании региональный Минздрав провёл проверку.
"Анализы у мужчины взяли ещё 7 октября, но так и не сообщили, болен он COVID-19 или нет. Мужчина 12 октября пытался дозвониться до врачей и с помощью автодозвона звонил им 771 раз, но в этот день так и не смог с ними связаться. Дозвониться врачам у него получилось лишь 13 октября, но результат теста ему так и не сказали", — сообщило издание Ura. ru.
На основании публикации Минздрав Пермской области провёл проверку и сообщил о её результатах.
"После появления интернете информации о пациенте, который пытался дозвониться 771 раз до медучреждения с целью получения результата мазков на COVID-19, Министерством здравоохранения Пермского края была проведена внутренняя проверка. По итогам проверки выяснилось, что пациент пытался дозвониться по номеру 8 (342) 281-38-05, который относится к ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника № 5". По информации, полученной от администрации поликлиники, по указанному номеру пациенты не могут получать информацию о результате анализа на COVID-19", — ответили в Минздраве.
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