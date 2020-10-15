Пермяк 770 раз звонил не на тот номер, чтобы узнать результат теста

Житель Перми неделю не мог узнать результат сданного им теста на коронавирус и позвонил в поликлинику более семиста раз.

Историей заинтересовались уральские СМИ и написали по этому поводу статью. На её основании региональный Минздрав провёл проверку.

"Анализы у мужчины взяли ещё 7 октября, но так и не сообщили, болен он COVID-19 или нет. Мужчина 12 октября пытался дозвониться до врачей и с помощью автодозвона звонил им 771 раз, но в этот день так и не смог с ними связаться. Дозвониться врачам у него получилось лишь 13 октября, но результат теста ему так и не сказали", — сообщило издание Ura. ru.

На основании публикации Минздрав Пермской области провёл проверку и сообщил о её результатах.