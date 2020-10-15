Антимонопольщики проверили цены на услуги связи в период пандемии

Антимонопольщики заверили лидера эсеров, что никакого внепланового повышения тарифов в период пандемии операторы мобильной связи не делали.
Сети были перегружены, так как значительное число работающих россиян трудилось на "удалёнке" из дома.
"Ситуация, связанная с ростом нагрузки на сети операторов связи, проведением работ по доумощнению сетей связи операторами, изменением тарифов (цен) на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные формы работы (обучения) в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции, находится на постоянном контроле ФАС России", — говорится в ответе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на запрос лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.
В ведомстве подчеркнули, что операторы сотовой связи заранее информируют ведомство об изменении тарифов.
"ФАС ежемесячно направляет доклад в правительство РФ об анализе динамики изменения цен на услуги связи и их экономической обоснованности, а также о мерах антимонопольного регулирования. Операторы связи в свою очередь еженедельно предоставляют ФАС сведения о нагрузке на сетевую инфраструктуру и информацию о планируемых изменениях тарифов для физических и юридических лиц", — говорится в письме.
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