На выставки Москвы станут продавать только электронные билеты

С 19 октября в театры, музеи, кинотеатры, в художественные галереи и другие учреждения культуры Москвы будут продавать билеты только в электронной форме.

Это позволит избежать возникновения очередей в период ограничительных мер. Указ опубликован на портале столичного правительства.

"Учреждениям культуры и иным организациям, подведомственным департаменту культуры города Москвы, на период действия режима повышенной готовности обеспечить с 19 октября 2020 года реализацию билетов на посещение в зданиях или помещениях всех экспозиций и мероприятий, в том числе проводимых третьими лицами, исключительно в электронной форме", — говорится в указе, который подписал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

Продажа билетов, согласно указу, должна осуществляться с учётом соблюдения социальной дистанции.

"Реализация билетов в электронной форме как самостоятельно, так и по договорам с уполномоченными лицами должна осуществляться с автоматическим обеспечением социальной дистанции в одно посадочное место слева, справа, впереди и позади от индивидуального посетителя или от группы посетителей", — отмечается в указе.

Ранее сообщалось, что в Москве изменились правила посещения дискотек и ночных клубов.