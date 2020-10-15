Глава туристического ведомства Северной столицы охарактеризовал путешественников из КНР как самых любознательных.
К тому же китаец — самый массовый иностранный турист в Петербурге.
"Главная особенность китайского туризма заключается в том, что он массовый. Китай является для всех стран донором туристических потоков и лидером по их росту. Так, по крайней мере, было до пандемии", — заявил глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
Он пояснил, что благодаря любознательности туристов из КНР на них можно "обкатать" новые турмаршруты.
"Путешественники из КНР очень любознательные, и это очень хорошо для тех, кто формирует новый турпродукт по России. Практически все предложения по России при правильной их подаче положительно воспринимаются гостями из КНР — от северного сияния в Мурманской области до промышленного туризма, который для многих пока ещё экзотичен. Это дает возможность выводить новые туристические предложения и программы на международный рынок именно через китайских туристов", — отметил Корнеев.
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