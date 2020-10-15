В Петербурге рассказали, как себя ведут китайские туристы

Глава туристического ведомства Северной столицы охарактеризовал путешественников из КНР как самых любознательных.

К тому же китаец — самый массовый иностранный турист в Петербурге.

"Главная особенность китайского туризма заключается в том, что он массовый. Китай является для всех стран донором туристических потоков и лидером по их росту. Так, по крайней мере, было до пандемии", — заявил глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Он пояснил, что благодаря любознательности туристов из КНР на них можно "обкатать" новые турмаршруты.