Санкционная политика Запада не даёт крымчанам в полной мере насладиться некоторыми цивилизационными достижениями, доступными жителям материковой России.
Опрос агентства "Версии и факты" показал, что более всего обитателям полуострова не хватает крупных ретейлеров, топовых российских банков, сотовых операторов из «большой тройки», сетей фастфуда и агрегаторов такси, в частности сервиса «Яндекс. Такси».
«Жителям Севастополя и Республики Крым очень не хватает прямых рейсов за рубеж, возможности делать прямые заказы на Алиэкспресс и Амазон, Лукойла, Роснефти и Газпрома, туристов из Европы и Азии», - говорится в исследовании.
Крымчане частично научились обходить санкции и со связью и с ретейлерами и с загранпоедками.
«На смартфоны устанавливаются специальные программы, которые позволяют менять геолокацию, за рубеж летают из Ростова-на-Дону, Краснодара или Москвы, а "шенген" получают посредством временной регистрации на материке. Крымский мост и федеральная трасса "Таврида" позволяет жителю Севастополя за полдня оказаться в Краснодаре. Там его ждут все запретные на полуострове блага жизни - от двойного чизбургера до приемлемого кредита», - отмечается в публикации.
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