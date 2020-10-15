Чего не хватает крымчанам и как они этого добиваются?

Санкционная политика Запада не даёт крымчанам в полной мере насладиться некоторыми цивилизационными достижениями, доступными жителям материковой России.

Опрос агентства "Версии и факты" показал, что более всего обитателям полуострова не хватает крупных ретейлеров, топовых российских банков, сотовых операторов из «большой тройки», сетей фастфуда и агрегаторов такси, в частности сервиса «Яндекс. Такси».

«Жителям Севастополя и Республики Крым очень не хватает прямых рейсов за рубеж, возможности делать прямые заказы на Алиэкспресс и Амазон, Лукойла, Роснефти и Газпрома, туристов из Европы и Азии», - говорится в исследовании.

Крымчане частично научились обходить санкции и со связью и с ретейлерами и с загранпоедками.