Региональный Минздрав представил результаты лабораторных исследований по факту массового отравления детей в Махачкале.
Результаты опубликованы на официальном портале правительства Рспублики Дагестан.
"Замминистра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова представила результаты исследований после массового отравления в Дагестане. На сегодняшний день 40 пациентов из 49 госпитализированных, выписаны из больницы. Результаты исследований выявили сочетание таких инфекций как дизентерия и ротавирус", — говорится в сообщении на сайте правительства Дагестана.
После отравления пять детских садов и семь пищеблоков в школах Махачкалы приостанавливали работу на три дня. Там проводилась дезинфекция.
"С 8 по 11 октября среди детей, посещающих детские сады Махачкалы, зарегистрировано 75 случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции. Были госпитализированы сначала 42 ребенка, затем еще 12. групповую заболеваемость выявили в пяти детских садах города, еще в семи детских дошкольных и семи общеобразовательных организациях зарегистрированы единичные случаи заболевания, таких случаев всего 18. Возраст большинства заболевших детей — от 3 до 6 лет", — говорится в сообщении.
19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.