Результаты исследований после массового отравления детей в Дагестане

Региональный Минздрав представил результаты лабораторных исследований по факту массового отравления детей в Махачкале.

Результаты опубликованы на официальном портале правительства Рспублики Дагестан.

"Замминистра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова представила результаты исследований после массового отравления в Дагестане. На сегодняшний день 40 пациентов из 49 госпитализированных, выписаны из больницы. Результаты исследований выявили сочетание таких инфекций как дизентерия и ротавирус", — говорится в сообщении на сайте правительства Дагестана.

После отравления пять детских садов и семь пищеблоков в школах Махачкалы приостанавливали работу на три дня. Там проводилась дезинфекция.