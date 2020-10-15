Квоты на мигрантов будут распределять комиссии в регионах

Специальные комиссии в субъектах федерации станут распределять квоты на выдачу иностранцам документов на временное жительство в России.

Соответствующий закон, подписанный главой государства, размещён на портале правовой информации РФ.

"Квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ распределяется соответствующими региональными комиссиями в порядке, определяемом кабмином. Правительство также сможет утверждать правила корректировки квоты, установления и использования ее резерва", — говорится в законе, подписанным Владимиром Путиным, о порядке распределения квот на временное проживание мигрантов.

Сейчас кота для мигрантов определяется кабмином РФ на основе предложений регионов.