Меган Маркл подала всем пример, удалив аккаунты в соцсетях

Герцогиня Сассекская уверена, что социальные сети влияют на людей так же, как наркотики.

Пристрастие к соцсетям Меган Маркл считает серьезной проблемой современного общества.

Об этом герцогиня заявила, выступая на Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения.

Чтобы не быть голословной, Меган подала всем пример, удалив личные страницы в социальных сетях, в которые, по её словам, она давно не заходит.