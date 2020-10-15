Власти Москвы разъяснили правила отчётности о сотрудниках на "удалёнке"

Работодатели Москвы не обязаны подавать каждую неделю отчёт о своих сотрудниках, находящихся на дистанционной работе, если не произошло существенных изменений в работе.
Об этом говорится в документе столичной мэрии.
"В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения", — говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.
При смешанном формате работы в офисах должно находиться не более семидесяти процентов сотрудников организации.
"В случае организации режима работы, предусматривающего чередование дистанционного режима работы и выполнения трудовой функции на рабочем месте, а также сменного режима работы, должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочем месте не более 70 процентов", — говорится в документе.
19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.