Власти Москвы разъяснили правила отчётности о сотрудниках на "удалёнке"

Работодатели Москвы не обязаны подавать каждую неделю отчёт о своих сотрудниках, находящихся на дистанционной работе, если не произошло существенных изменений в работе.

Об этом говорится в документе столичной мэрии.

"В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения", — говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

При смешанном формате работы в офисах должно находиться не более семидесяти процентов сотрудников организации.