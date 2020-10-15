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Герцогиня Кембриджская нарушила правила королевского этикета

Консервативная публика обратила внимание на то, что Кейт Миддлтон преступает негласные правила, которые установила Елизавета II . 

Герцогиня Кембриджская нарушила правила королевского этикета

Придирчивые журналисты заметили, что Кейт Миддлтон позволила себе обратиться к общественности посредством видеосвязи.

Герцогиня Кембриджская выступила дистанционно, находясь в здании Музея естественной истории в Лондоне. Супруга британского принца Уильяма объявила победителей конкурса «Фотограф дикой природы года».

Сама королева всегда выступает в присутствии большого скопления народа. Отступление от правил подданные Великобритании восприняли с пониманием, учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию в мире.

С неодобрение чопорные британцы отнесли к тому, что Герцогиня была одета во всё черное. Елизавета II облачается в черный цвет только на похоронах. В остальные дни монаршая особа наряжается в яркие жизнерадостные цвета. 

Ранее "Правда.Ру" писала, что победителем конкурса "Фотограф дикой природы" стал россиянин, запечатлевший тигра в обнимку с деревом. 

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