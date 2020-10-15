Консервативная публика обратила внимание на то, что Кейт Миддлтон преступает негласные правила, которые установила Елизавета II .
Придирчивые журналисты заметили, что Кейт Миддлтон позволила себе обратиться к общественности посредством видеосвязи.
Герцогиня Кембриджская выступила дистанционно, находясь в здании Музея естественной истории в Лондоне. Супруга британского принца Уильяма объявила победителей конкурса «Фотограф дикой природы года».
Сама королева всегда выступает в присутствии большого скопления народа. Отступление от правил подданные Великобритании восприняли с пониманием, учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию в мире.
С неодобрение чопорные британцы отнесли к тому, что Герцогиня была одета во всё черное. Елизавета II облачается в черный цвет только на похоронах. В остальные дни монаршая особа наряжается в яркие жизнерадостные цвета.
Ранее "Правда.Ру" писала, что победителем конкурса "Фотограф дикой природы" стал россиянин, запечатлевший тигра в обнимку с деревом.
19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.