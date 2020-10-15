ВЦИОМ узнал мнение россиян о запрещённом в России движении АУЕ

Большинство опрошенных по телефону россиян одобряют судебное решение, которое признало экстремистским и опасным для общества движение АУЕ. Также соотечественники положительно высказались о запрете в России АУЕ.
В то же время об этом молодёжном криминальном движении узнали лишь после вопроса социологов почти две трети россиян.
"Большинство россиян (85%) считают правильным признание неформального движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией и его запрет в России. 79% уверены, что данная организация представляет собой опасность для общества. Чаще всего что-либо знают об АУЕ россияне в возрасте от 18 до 24 лет (46%), в то время как 85% респондентов от 60 лет и старше не знают, чем занимается это движение. Порядка 62% респондентов впервые узнали о движении в ходе исследования", — говорится в результатах опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Почти две трети участников опроса выразили опасение, что их ребёнок или внук может попасть под влияние этого экстремистского движения
"Среди россиян, у которых есть дети или внуки (75%), абсолютное большинство считают невозможным, что их ребенок попадет в АУЕ (90%). В то же время более половины россиян (62%) отмечают, что проблема распространения движения является важной, требующей решения и принятия срочных мер", — говорится в исследовании.
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