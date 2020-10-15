ВЦИОМ узнал мнение россиян о запрещённом в России движении АУЕ

Большинство опрошенных по телефону россиян одобряют судебное решение, которое признало экстремистским и опасным для общества движение АУЕ. Также соотечественники положительно высказались о запрете в России АУЕ.

В то же время об этом молодёжном криминальном движении узнали лишь после вопроса социологов почти две трети россиян.

"Большинство россиян (85%) считают правильным признание неформального движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией и его запрет в России. 79% уверены, что данная организация представляет собой опасность для общества. Чаще всего что-либо знают об АУЕ россияне в возрасте от 18 до 24 лет (46%), в то время как 85% респондентов от 60 лет и старше не знают, чем занимается это движение. Порядка 62% респондентов впервые узнали о движении в ходе исследования", — говорится в результатах опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти две трети участников опроса выразили опасение, что их ребёнок или внук может попасть под влияние этого экстремистского движения