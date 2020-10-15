Актрису Ольгу Тумайкину обокрала домработница

Материальный ущерб актриса оценивает на сумму почти 800 тысяч рублей.

Актриса Ольга Тумайкина написала заявление в полицию, в котором обвинила свою помощницу по хозяйству в том, что та украла из её дома украшения на крупную сумму денег.

По словам актрисы, добычей бесчестной домработницы стали серёжки, перстни, парфюмерия, а также часы с дарственной надписью от руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Ольга Тумайкина рассказала, что нашла работницу по объявлению. Уроженка Украины работала по хозяйству в её доме в селе Былове в Новой Москве.

Актриса замечала раньше, что пропадают ценные вещи, однако обвинять никого не спешила, так как думала, что сама затеряла свои украшения.

Когда же домработница объявила, что возвращается на родину и перестала отвечать на звонки, Тумайкина обнаружила пропажу многих ценных вещей.