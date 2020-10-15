Предайте прах земле. Подруга Легкоступовой настаивает на захоронении

Подруга Легкоступовой, клинический психолог Елена Перелыгина, рассказала, что певица выходит с ней на связь во сне и просит захоронить её прах.

Расследование причин смерти певицы до сих пор продолжается. У исполнительницы хита "Ягода-малина" была обнаружена черепно-мозговая травма. Певица скончалась в августе 2020 года в больнице в состоянии комы. Тело Легкоступовой кремировали, но прах не предали земле.

Знакомая Валентины Легкоступовой рассказала, что певица часто является ей во сне, жалуется на то, что люди о ней плохо говорят, а её выступление на сцене доставляет ей адскую боль.

Перелыгина обсудила ситуацию со священнослужителем и предположила, что Валентина таким образом просит захоронить её прах.

Тело певицы кремировали по завету самой Легкоступовой, которая просила развеять её прах над морем.