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Дмитрий Шепелев рассказал о пытках своего друга в минском изоляторе

Телеведущий Дмитрий Шепелев в своём Instagram рассказал о беззаконных действиях представителей правоохранительных органов Белоруси. Жертвой полицейского режима стал студенческий друг Шепелева Максим Хорошин.

Дмитрий Шепелев рассказал о пытках своего друга в минском изоляторе

Владелец небольшого бизнеса по продаже цветов рассказал Шепелеву, как его насильно вытащили из автомобиля, избили, отправили в изолятор, где пытали два часа, выбивая признательные показания.

Видео, на котором Хорошина выводят из изолятора и везут в реанимацию, облетело соцсети.

"Я пишу это, потому что не могу молчать, потому что никогда зверство ОМОНА Беларуси не касалось меня так близко и так лично", — написал Шепелев в микро-блоге.

По словам ведущего, последние два месяца жизнь его друга в Минске стала невыносимой, так как они с супругой живут в постоянном страхе и ожидании, что за ними придут люди в штатском. Знакомые Шепелева прячутся от преследования по дворам, спасаются от свето-шумовых гранат и вызволяют знакомых из тюрем.

Шепелев рассказал, что эти события вызывают в нём "ненависть, злость и растерянность".

"Так не должно, так не может продолжаться. Сложение полномочий. Перевыборы. Мирная передача власти — требование большинства", — пишет Шепелев.

 
 
 
 
 
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Я знаю, что большинство из вас живут не в Беларуси, но я должен поделиться своими чувствами, которые испытываю сейчас: ненависть, злость и растерянность. Это мой друг. Максим @horoshin, мы знакомы со студенческих лет. Вчера утром в Минске на него напали неизвестные в масках, вытащили из машины, избили, натянули на голову балаклаву и увезли в изолятор, где избивали еще два часа, пытали, выбивая признательные показания. Видео, на котором Максима выводят из изолятора и вместо тюрьмы везут в реанимацию облетело соцсети. Друзья саркастично шутят, что за этот выход ему возможно даже присудят Пальмовую ветвь. За несколько часов из владельца небольшого бизнеса по продаже цветов Максим превратился в один из символов сопротивления, символов борьбы за Новую Беларусь. Я пишу это потому что не могу молчать, потому что никогда зверство ОМОНА Беларуси не касалось меня так близко и так лично. Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться. Сложение полномочий. Перевыборы. Мирная передача власти - требование большинства. Большинства жителей Беларуси. Два месяца мои друзья, их жены и дети живут и оглядываются по сторонам, не за ними ли пришли неброско одетые в штатское сотрудники. Прячутся по дворам, спасаясь от преследования. Укрываются от свето-шумовых гранат. Вызволяют товарищей из тюрем. Они платят эту цену за новую жизнь в новой стране, в Беларуси, которую они заслуживают, свободную от страха и диктатуры. И они должны победить. Я хочу вас поддержать. Я очень горжусь вами. Жыве Беларусь! p.s. Максиму лучше. Он ведет смешной сторис-репортаж из больницы

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

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