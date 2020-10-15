Дмитрий Шепелев рассказал о пытках своего друга в минском изоляторе

Телеведущий Дмитрий Шепелев в своём Instagram рассказал о беззаконных действиях представителей правоохранительных органов Белоруси. Жертвой полицейского режима стал студенческий друг Шепелева Максим Хорошин.

Владелец небольшого бизнеса по продаже цветов рассказал Шепелеву, как его насильно вытащили из автомобиля, избили, отправили в изолятор, где пытали два часа, выбивая признательные показания.

Видео, на котором Хорошина выводят из изолятора и везут в реанимацию, облетело соцсети.

"Я пишу это, потому что не могу молчать, потому что никогда зверство ОМОНА Беларуси не касалось меня так близко и так лично", — написал Шепелев в микро-блоге.

По словам ведущего, последние два месяца жизнь его друга в Минске стала невыносимой, так как они с супругой живут в постоянном страхе и ожидании, что за ними придут люди в штатском. Знакомые Шепелева прячутся от преследования по дворам, спасаются от свето-шумовых гранат и вызволяют знакомых из тюрем.

Шепелев рассказал, что эти события вызывают в нём "ненависть, злость и растерянность".