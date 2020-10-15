Телеведущий Дмитрий Шепелев в своём Instagram рассказал о беззаконных действиях представителей правоохранительных органов Белоруси. Жертвой полицейского режима стал студенческий друг Шепелева Максим Хорошин.
Владелец небольшого бизнеса по продаже цветов рассказал Шепелеву, как его насильно вытащили из автомобиля, избили, отправили в изолятор, где пытали два часа, выбивая признательные показания.
Видео, на котором Хорошина выводят из изолятора и везут в реанимацию, облетело соцсети.
"Я пишу это, потому что не могу молчать, потому что никогда зверство ОМОНА Беларуси не касалось меня так близко и так лично", — написал Шепелев в микро-блоге.
По словам ведущего, последние два месяца жизнь его друга в Минске стала невыносимой, так как они с супругой живут в постоянном страхе и ожидании, что за ними придут люди в штатском. Знакомые Шепелева прячутся от преследования по дворам, спасаются от свето-шумовых гранат и вызволяют знакомых из тюрем.
Шепелев рассказал, что эти события вызывают в нём "ненависть, злость и растерянность".
"Так не должно, так не может продолжаться. Сложение полномочий. Перевыборы. Мирная передача власти — требование большинства", — пишет Шепелев.
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Я знаю, что большинство из вас живут не в Беларуси, но я должен поделиться своими чувствами, которые испытываю сейчас: ненависть, злость и растерянность. Это мой друг. Максим @horoshin, мы знакомы со студенческих лет. Вчера утром в Минске на него напали неизвестные в масках, вытащили из машины, избили, натянули на голову балаклаву и увезли в изолятор, где избивали еще два часа, пытали, выбивая признательные показания. Видео, на котором Максима выводят из изолятора и вместо тюрьмы везут в реанимацию облетело соцсети. Друзья саркастично шутят, что за этот выход ему возможно даже присудят Пальмовую ветвь. За несколько часов из владельца небольшого бизнеса по продаже цветов Максим превратился в один из символов сопротивления, символов борьбы за Новую Беларусь. Я пишу это потому что не могу молчать, потому что никогда зверство ОМОНА Беларуси не касалось меня так близко и так лично. Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться. Сложение полномочий. Перевыборы. Мирная передача власти - требование большинства. Большинства жителей Беларуси. Два месяца мои друзья, их жены и дети живут и оглядываются по сторонам, не за ними ли пришли неброско одетые в штатское сотрудники. Прячутся по дворам, спасаясь от преследования. Укрываются от свето-шумовых гранат. Вызволяют товарищей из тюрем. Они платят эту цену за новую жизнь в новой стране, в Беларуси, которую они заслуживают, свободную от страха и диктатуры. И они должны победить. Я хочу вас поддержать. Я очень горжусь вами. Жыве Беларусь! p.s. Максиму лучше. Он ведет смешной сторис-репортаж из больницы
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