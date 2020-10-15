Вдова Кокшенова рассказала, что любовницы расхищают наследство супруга

Вдова Михаила Кокшенова Алла Шавырина рассказала, что после открытия наследственного дела она обнаружила, что средства со счетов супруга кто-то списывал после смерти актёра.

Напомним, что Михаил Кокшенов ушёл из жизни в июне 2020 года в возрасте 83 лет.

Женщина подозревает в махинациях любовниц покойного супруга, которых у Кокшенова, по её убеждению, было много.

Алла Шавырина заявила, что является единственной законной женой знаменитого артиста. От этого брака у неё есть дочь Мария. Вдова объяснила, что женщины, с которыми имел дело её супруг, не могут претендовать на наследство.

Супруга артиста заметила, что со счетов Кокшенова стали активно списываться деньги. Такие действия Шавырина считает незаконными.

Кроме того, вдову беспокоит судьба московской и зарубежной недвижимости супруга, которая, по её словам, была нажита в браке, поэтому продавать её муж не имел права без её согласия.

Делом уже занялись адвокаты, которые пытаются разобраться во всей этой запутанной истории.