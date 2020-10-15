Наёмные работники мечтают оставаться "на удалёнке" и после пандемии

Масштабное исследование, в ходе которого специалистами компании Cisco Systems было опрошено около 10 тысяч человек в Европе, на Ближнем Востоке и в России, показало, что почти девять из десяти наёмных работников хотят сохранить вариант работы из дома после того, как отступит коронавирус.

"Только 5% опрошенных работали из дома большую часть времени до введения ограничений, но теперь 87% работников хотят иметь возможность выбирать, где и когда они работают, — говорится в опубликованном отчётном докладе Cisco. — Работа на дому становится новой нормой, так как более 90% респондентов заявили, что не вернутся в офис на полный рабочий день. Около 12% предпочли бы всё время работать дома".

По мнению вице-президента Cisco Гордона Томсона, работодателям придётся "смириться с новыми реалиями":

"Компании должны будут перенастроить то, как они работают, — сказал он. — Одна из главных проблем заключается в том, чтобы обеспечить безопасность данных, будь то дома или в офисе".

К слову, опрос Cisco, проведённый неделю назад, показал, что половина компаний планирует сократить свои офисы, поскольку они понимают, что работа из дома может стать обычной практикой после окончания пандемии COVID-19.