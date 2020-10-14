Театр Ермоловой закрыли на карантин из-за COVID-19

В московском Театре имени Ермоловой у нескольких сотрудников диагностировали COVID-19, в связи с чем учреждение закроют на двухнедельный карантин.

"К большому сожалению, в нашем театре у нескольких человек обнаружили вирус COVID-19 и мы приняли решение закрыть театр на двухнедельный карантин и, соответственно, отменить все спектакли", — сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Спектакли, которые были запланированы на период с 14 по 28 октября, теперь отменены. Работников театра переведут на удалённый режим работы. Кроме того, им придётся сдать тест на COVID-19.

Во всех помещениях театра проведут санобработку и дезинфекцию.

"Все билеты подлежат возврату. Средства за билеты, купленные на нашем сайте, автоматически вернутся на карточку, с которой была совершена оплата", — сообщили в учреждении.

Билеты, приобретённые в театре, будут приниматься к возврату там же в кассе с 29 октября.