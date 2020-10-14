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Минздрав изменит систему начисления стимулирующих выплат медикам

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что систему начисления стимулирующих выплат будет изменена. В настоящее время идёт подготовка необходимых документов.

Минздрав изменит систему начисления стимулирующих выплат медикам

Теперь сумма выплат будет зависеть от количества отработанных часов.

Новая система начисления будет введена с ноября.

"Медики обращались в правительство с пересмотром формата стимулирующих выплат. По их мнению, есть сегодня новые подходы, соблюдающие справедливое распределение в зависимости от количества отработанного времени", — пояснил министр.

Напомним, что сначала выплаты медикам, которые работают с пациентами, заражёнными COVID-19, зависели от отработанного времени, затем эти правила изменили. В итоге медикам выплачивали одну и ту же сумму за разное количество отработанных смен. Врачи обратились к властям с просьбой изменить систему начислений.

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