Схема главреда: "золотой парашют" А.А.Венедиктова

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов использует схему, с помощью которой он имеет возможность оказывать давление на совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" и на руководство "Газпром-медиа-холдинг".

Заключается она в следующем: еще с 2002 года Венедиктов и сотрудники редакции формируют резерв бюджета радиостанции. Средства находят за счет неиспользования права на ежегодный оплачиваемый отпуск. Если сотрудник в течение нескольких лет не берет отпуск, то он получает право на денежную компенсацию при увольнении либо ликвидации компании.

В 2019 году этот резерв составлял 51,4 млн рублей, сообщает "Политонлайн.Ру". И напоминает, что "Газпром-медиа-холдинг" владеет 66,7 % акций ЗАО "Эхо Москвы". А стало быть, именно на холдинг ложится обязанность по выплате пяти десятков с лишним миллионов рублей при увольнении сотрудников. Ну или в случае ликвидации радиостанции.

Подобную практику именуют "золотыми парашютами". И не является секретом, что недобросовестные топ-менеджеры могут использовать ее для давления на руководство компаний.

Непредоставление оплачиваемых ежегодных отпусков является нарушением трудового законодательства. Это один момент. А другой — "Эхо Москвы" стабильно убыточно, счет идет на сотни миллионов рублей ежегодно. Что, конечно, никакой радости руководству "Газпром-медиа-холдинга" не доставляет. Зато порождает много вопросов к деятельности главреда "Эха Москвы" и сотрудников редакции радиостанции.