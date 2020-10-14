"Есть интернет и соцсети": Памфилова засомневалась в "дне тишины"

Глава ЦИК полагает, что во время избирательных компаний в современных условиях "день тишины" становится бессмысленным.
В день накануне выборов, который установлен законом как "день тишины", горячие обсуждения кандидатов и их программ не останавливаются, а вспыхивают с новой силой в мессенджерах и социальных сетях.
"По "дню тишины". Я согласна тоже, что он не должен прыгать. Нужен ли он вообще в этих современных условиях? Моя личная точка зрения, я её придерживаюсь, в данных современных условиях, когда у нас есть соцсети, когда у нас превалирует интернет и так далее, он, наверное, в большей степени бессмысленен", — заявила глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.
Она считает, что целесообразность "дня тишины" при многодневном голосовании должно обсуждаться общественностью, чтобы принять решение.
"С "днём тишины" надо решать. Надо обсуждать все плюсы и минусы, если у нас многодневное голосование остаётся", — подчеркнула Памфилова, которую цитирует РИА Новости.
Астролог планирует открыть своё шоу.