"Есть интернет и соцсети": Памфилова засомневалась в "дне тишины"

Глава ЦИК полагает, что во время избирательных компаний в современных условиях "день тишины" становится бессмысленным.

В день накануне выборов, который установлен законом как "день тишины", горячие обсуждения кандидатов и их программ не останавливаются, а вспыхивают с новой силой в мессенджерах и социальных сетях.

"По "дню тишины". Я согласна тоже, что он не должен прыгать. Нужен ли он вообще в этих современных условиях? Моя личная точка зрения, я её придерживаюсь, в данных современных условиях, когда у нас есть соцсети, когда у нас превалирует интернет и так далее, он, наверное, в большей степени бессмысленен", — заявила глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

Она считает, что целесообразность "дня тишины" при многодневном голосовании должно обсуждаться общественностью, чтобы принять решение.