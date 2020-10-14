Фото сторонника нацистов на сайте "Бессмертного полка" выложил педагог

32-летний читинский педагог разместил на сайте общественной организации фото сторонника гитлеровской Германии, который вёл боевые действия против Красной Армии.

Атаман Краснов в годы войны возглавлял казачьи войска, находившиеся в подчинении Третьего рейха.

"Забайкальский краевой суд приговорил преподавателя Читинского политехнического колледжа, который обвиняется в реабилитации нацизма, к штрафу в размере 150 тысяч рублей", — говорится в сообщении администрации региона.

Атаманы Краснов, Шкуро, Султан Клыч-Гирей и фон Панвиц были признаны в измене родине и казнены через повешение в 1946 году.