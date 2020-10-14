32-летний читинский педагог разместил на сайте общественной организации фото сторонника гитлеровской Германии, который вёл боевые действия против Красной Армии.
Атаман Краснов в годы войны возглавлял казачьи войска, находившиеся в подчинении Третьего рейха.
"Забайкальский краевой суд приговорил преподавателя Читинского политехнического колледжа, который обвиняется в реабилитации нацизма, к штрафу в размере 150 тысяч рублей", — говорится в сообщении администрации региона.
Атаманы Краснов, Шкуро, Султан Клыч-Гирей и фон Панвиц были признаны в измене родине и казнены через повешение в 1946 году.
"32-летний Евгений Ахмылов в начале мая 2020 года, накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, загрузил на сайт "Бессмертного полка" фотографию начальника главного управления казачьих войск имперского министерства восточных оккупированных территорий нацисткой Германии, действовавшего под общим руководством Третьего рейха, Петра Краснова", — отмечается в сообщении.
Астролог планирует открыть своё шоу.