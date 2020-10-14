Матвиенко: вакцинация от коронавируса не должна быть насильственной

Главный российский сенатор полагает, что вакцинация от коронавирусной инфекции ни в коем случае не должна быть принудительной. Каждый должен принять решение сам.

Глава Совфеда уверена в том, что россиянам надо популярно объяснить пользу получения вакцины.

"Я за вакцинацию, безусловно. Но я считаю, что это не должна быть насильственная, обязательная вакцинация. Каждый должен принять самостоятельное решение: делать ему прививку или нет. Здесь не приказы нужны, а нужно вести большую разъяснительную работу: что такое вакцина, что она дает, какие плюсы и минусы, какие есть риски", — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

Парламентарий считает, что нужно оперативно наладить производство вакцины в промышленных масштабах и тогда она станет доступной всем.