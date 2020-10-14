Опрос: Россияне больше стали ценить здоровье и семью

Период самоизоляции во время пандемии откорректировал главные ценности россиян. На лидирующие позиции вышли согласно опросам ВЦИОМ — здоровье, благополучие и семья.
Совсем незначительное число респондентов назвали приоритетами карьеру и профессиональный рост.
"Большинство россиян в период самоизоляции и ограничительных мер стало ценить своё здоровье и здоровье родных. На втором месте по ценности — взаимоотношения с семьей и родственниками", — говорится в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Огромный рост показала позиция, которая не была заметной в "доковидный" период: "возможность общения с друзьями и близкими".
"На третьем месте по важности у россиян оказалось материальное благополучие семьи (96% респондентов), экология в месте проживания (95%), социальная инфраструктура в их населённом пункте (95%), наличие возможности общаться с друзьями и близкими (95%), а также экономическая и политическая обстановки в стране в целом (91%)", — отмечается в исследовании.
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