Опрос: Россияне больше стали ценить здоровье и семью

Период самоизоляции во время пандемии откорректировал главные ценности россиян. На лидирующие позиции вышли согласно опросам ВЦИОМ — здоровье, благополучие и семья.

Совсем незначительное число респондентов назвали приоритетами карьеру и профессиональный рост.

"Большинство россиян в период самоизоляции и ограничительных мер стало ценить своё здоровье и здоровье родных. На втором месте по ценности — взаимоотношения с семьей и родственниками", — говорится в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Огромный рост показала позиция, которая не была заметной в "доковидный" период: "возможность общения с друзьями и близкими".