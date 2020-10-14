Автоподставы на дорогах: как защитить себя от мошенников?

В МВД РФ рассказали о наиболее распространённых мошеннических схемах на дорогах. В ход идут не только проверенные методы, но и новые уловки, направленные на то, чтобы запутать водителей, получить деньги и скрыться с места происшествия. О том, как не стать жертвой мошенников, в интервью "Радио 1" рассказал автоэксперт Алексей Аксёнов.

"Самих видов автоподстав не так много. Тут всё дело в психологической составляющей. Если 10-15 лет назад случался удар о вашу машину, вас догоняла и останавливала немецкая иномарка, оттуда выходили три здоровых мужика, то сейчас подобное не прокатывает. Люди запираются в машине и вызывают ГИБДД", — сообщил Аксёнов. Сегодня стали популярны схемы, когда за рулём сидит бабушка-одуванчик, от которой никто не ожидает никаких подстав. Но они делают вид, что произошло столкновение и начинают якобы звонить в инспекцию или в страховую компанию, сообщая, что водитель пытался скрыться с места ДТП, что влечёт за собой лишение водительских прав. Как защититься от мошенников?

В первую очередь Аксёнов рекомендует не решать никакие вопросы по телефону. Необходимо вызвать на место происшествия экипаж, чтобы оформить всё как положено. Если данный инцидент был подставой, то мошенник покинет место происшествия.

"Часто автоподставщики сами давят на лишение прав. Они манипулируют пострадавшим, могут сами предложить вызвать инспектора на место. И в этот момент напуганные автовладельцы поддаются на провокацию и соглашаются отдать деньги. Схема эта, конечно, красивая. Человека подводят к тому, что он сам предлагает решить вопрос и таким образом идёт на преступление", — добавил собеседник "Радио 1".

За последнее время на дорогах Подмосковья резко увеличилось число комплексов фотовидеофиксации. С их помощью можно доказать свою невиновность, пояснил автоэксперт.