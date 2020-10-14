Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Сербия не хочет вступать в НАТО
Чиновники объяснили рост заболеваемости коронавирусом в РФ
Экс-участница "Дома-2" рассказала о рукоприкладстве на съёмках
Просмотр передач о природе улучшает настроение
Хоккейная Лига чемпионов отменена из-за коронавируса
Пашинян: мировое сообщество считает нормой обмен территорий на мир
На Сахалине мужчина забил битой знакомую из-за ревности супруги
В США создали установку для получения питьевой воды из воздуха
Навальный рассказал, кто платил за его лечение

Облдума и ведомства Подмосковья переедут в Красногорск

Облдума Московской области и несколько региональных ведомств переедут до конца 2020 года в подмосковный Красногорск.

Облдума и ведомства Подмосковья переедут в Красногорск

В этом городе сейчас располагается правительство Мособласти. Среди новых переселенцев числятся областные ЗАГС, Минсельхоз, Счётная палата и Главное контрольное управление.

"Московская областная дума планирует переехать в бизнес-центр "Два капитана", расположенный рядом со зданием правительства Подмосковья в Красногорске, до конца текущего года", — заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, отметив, что строительство объекта на завершающей стадии.

Здания министерств и ведомств области, которые находятся в Москве, планируют распродать до 2022-2023 года, а вырученные средства пустить на социальные программы.

"Концентрация всех основных региональных органов власти в одном месте — это логично, правильно, упрощает и ускоряет многие процессы. К тому же здесь ещё и вопрос экономической целесообразности: средства на ремонт "Двух капитанов" были зарезервированы в бюджете давно. Продажа зданий в Москве, запланированная до 2023 года, принесет региональному бюджету значительные средства, и мы планируем, на какие приоритетные социальные блоки их распределим", — сказал Брынцалов.

Последние материалы
Чиновники объяснили рост заболеваемости коронавирусом в РФ
Экс-участница "Дома-2" рассказала о рукоприкладстве на съёмках
Путин: "В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса"
Просмотр передач о природе улучшает настроение
Хоккейная Лига чемпионов отменена из-за коронавируса
Пашинян: мировое сообщество считает нормой обмен территорий на мир
На Сахалине мужчина забил битой знакомую из-за ревности супруги
В США создали установку для получения питьевой воды из воздуха
Навальный рассказал, кто платил за его лечение
Война в Нагорном Карабахе — время вернуться к плану Лаврова?
Популярное
Шоу-бизнес
Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"

Астролог планирует открыть своё шоу.

Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"
Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию
Российский шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию
Мир. Новости мира
Зачем Лукашенко заявления про "15 тысяч для Тихановской"?
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак заболела коронавирусом
Василий Амирджанов Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию Василий Амирджанов Любовь Степушова Россияне одобрят санкциии ЕС по делу Навального Любовь Степушова Наталия Красовская Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн Наталия Красовская
Комментарии
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Шевченко футболисту сборной Украины: "Не надо смеяться, сынок"
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Большинство россиян - против тунеядцев
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Глава Роспотребнадзора: нет смысла вводить карантин по коронавирусу
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
В Турции рассказали, почему Москва не допустила Анкару на переговоры по Карабаху
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Ксения Собчак заболела коронавирусом
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников