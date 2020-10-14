Облдума и ведомства Подмосковья переедут в Красногорск

Облдума Московской области и несколько региональных ведомств переедут до конца 2020 года в подмосковный Красногорск.
В этом городе сейчас располагается правительство Мособласти. Среди новых переселенцев числятся областные ЗАГС, Минсельхоз, Счётная палата и Главное контрольное управление.
"Московская областная дума планирует переехать в бизнес-центр "Два капитана", расположенный рядом со зданием правительства Подмосковья в Красногорске, до конца текущего года", — заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, отметив, что строительство объекта на завершающей стадии.
Здания министерств и ведомств области, которые находятся в Москве, планируют распродать до 2022-2023 года, а вырученные средства пустить на социальные программы.
"Концентрация всех основных региональных органов власти в одном месте — это логично, правильно, упрощает и ускоряет многие процессы. К тому же здесь ещё и вопрос экономической целесообразности: средства на ремонт "Двух капитанов" были зарезервированы в бюджете давно. Продажа зданий в Москве, запланированная до 2023 года, принесет региональному бюджету значительные средства, и мы планируем, на какие приоритетные социальные блоки их распределим", — сказал Брынцалов.
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