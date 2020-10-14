Облдума и ведомства Подмосковья переедут в Красногорск

Облдума Московской области и несколько региональных ведомств переедут до конца 2020 года в подмосковный Красногорск.

В этом городе сейчас располагается правительство Мособласти. Среди новых переселенцев числятся областные ЗАГС, Минсельхоз, Счётная палата и Главное контрольное управление.

"Московская областная дума планирует переехать в бизнес-центр "Два капитана", расположенный рядом со зданием правительства Подмосковья в Красногорске, до конца текущего года", — заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, отметив, что строительство объекта на завершающей стадии.

Здания министерств и ведомств области, которые находятся в Москве, планируют распродать до 2022-2023 года, а вырученные средства пустить на социальные программы.