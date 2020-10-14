В Росстате считают, что перепись не раскроет доходы граждан

О доходах россиянина можно гораздо больше узнать, просмотрев его страницы в соцсетях. В опросных листах переписи населения не содержатся вопросы, по которым можно определить доход человека, заявили в Росстате.

В ведомстве также заверили, что переписные листы не раскроют охраняемые законом персональные данные россиян.

"Никогда и никто потом не узнает, что этот лист принадлежит вам. Во-вторых, не содержится вопросов о сумме доходов, ваше это жильё или не ваше. Как вы сдаете это жильё в аренду, нас тоже не интересует. Мы просто уточняем некоторые факты из вашей жизни, причём я могу сказать, что если залезть на ваши странички в соцсетях — там про ваш доход можно узнать больше, чем из переписного листа", — отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Тем не менее переписчики будут уточнять источник дохода — это зарплата, доход от собственного дела, либо что-то другое.