Белоруссия стала принимать россиян только с тестом на COVID-19

Белорусские власти с 14 октября обязали туристов и других россиян, приезжающих в страну, иметь при себе справку об отсутствии коронавируса.

Справка действует только трое суток после сдачи анализа. Ранее такое требование власти Белоруссии предъявляли только к россиянам, приезжающим на лечение в санатории.

"С 14 октября для посещения страны россиянам потребуется предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Анализ должен быть сдан не позднее 72 часов до даты пересечения границы", — говорится в опубликованном 13 октября постановлении правительства Белоруссии.

На российских туристов, которые транзитом через Минск отправляются в Египет, требование о справке распространяться не будет.