Белорусские власти с 14 октября обязали туристов и других россиян, приезжающих в страну, иметь при себе справку об отсутствии коронавируса.
Справка действует только трое суток после сдачи анализа. Ранее такое требование власти Белоруссии предъявляли только к россиянам, приезжающим на лечение в санатории.
"С 14 октября для посещения страны россиянам потребуется предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Анализ должен быть сдан не позднее 72 часов до даты пересечения границы", — говорится в опубликованном 13 октября постановлении правительства Белоруссии.
На российских туристов, которые транзитом через Минск отправляются в Египет, требование о справке распространяться не будет.
"Ранее такая справка была нужна только для направляющихся на санаторное лечение, а у туристов и граждан, приезжавших с деловыми целями, ее не спрашивали. На транзитных путешественников, которые, как правило, отправляются в Египет, новое требование не распространяется, если они будут находиться на территории Белоруссии не более 24 часов", — уточнили в Ассоциации российских туроператоров (АТОР).
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