В Госдуме высказались о бесплатной выдаче лекарств по рецепту

В профильном комитете Думы считают, что вполне реально к 2023 году сделать бесплатными для соотечественников лекарства, которые отпускаются по рецепту врача.

Ранее председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил наладить бюджетное финансирование безрецептурных лекарств.

"Этот вопрос просчитывался уже не один раз. А по прогнозу, который мы смотрели с точки зрения федерального бюджета, получалась цифра в районе 670-680 млрд рублей в год. В бюджете 2021 года этого у нас нет. Но сможем ли мы в 2022 году? Если постараться и правильно, эффективно использовать бюджет, сможем. А по бюджету 2023 года там всё сходится ", — рассказал РИА "Новости" член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Рассматриваются несколько способов, как сделать безрецептурные препараты бесплатными для россиян.