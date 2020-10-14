91% россиян ощущают себя сопричастными происходящему в стране

Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в ходе рабочей встречи с президентом России доложил главе государства, что у 91% россиян сегодня сформировано чувство национальной идентичности.

"Гражданская идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к стране, сопричастности к происходящим в ней процессам — это очень важный показатель, — сказал Баринов. — Сейчас, согласно данным последних исследований, он равен 91%. Это самый высокий показатель за всю историю его исследований".

Не менее важно, по словам Баринова и то, что

97% населения России не ощущают дискомфорта из-за своей этнической принадлежности;

90% не испытывают негативных чувств к представителям других национальностей.

Владимир Путин подчеркнул важность указанного факта для многонациональной страны и поручил до 2025 года доработать программу по государственной национальной политике.