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Стоимость российского лекарства от коронавируса упала в два раза

С 22 тысяч рублей до 11 тысяч снизилось за три месяца цена первого российского препарата для лечения от COVID.

Стоимость российского лекарства от коронавируса упала в два раза

Стоимость самого дешёвого отечественного лекарства от коронавируса — 8 тысяч рублей.

"Стоимость российского лекарства от коронавируса "Фавипиравира" за последние три месяца снизилась вдвое. Если в июне средняя цена "Фавипиравира" была 22 тысячи рублей, то в сентябре она резко упала до 11 тысяч. На один курс лечения требуется две упаковки препарата, что достаточно дорого для средней российской семьи даже в случае снижения стоимости. Стоимость самого дешевого российского лекарства от коронавируса "Авифавир" составляет восемь тысяч рублей", — заявил РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он полагает, что цены на подобные препараты будут снижаться и в дальнейшем, тому есть несколько причин.

"Цены падают на рынке по мере его насыщения и усиления конкуренции. В июле появились ещё два лекарства от коронавируса: "Коронавир" производства "Р-Фарм" и "Ареплевир" производства "Промомед". На снижение стоимости "Фавипиравира" может повлиять также регистрация индийского аналога "Фавихелп". В Индии цена упаковки с 40 таблетками в переводе на российскую валюту составляет 3 212 рублей", — сообщили изданию в РФПИ.

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