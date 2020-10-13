Стоимость российского лекарства от коронавируса упала в два раза

С 22 тысяч рублей до 11 тысяч снизилось за три месяца цена первого российского препарата для лечения от COVID.

Стоимость самого дешёвого отечественного лекарства от коронавируса — 8 тысяч рублей.

"Стоимость российского лекарства от коронавируса "Фавипиравира" за последние три месяца снизилась вдвое. Если в июне средняя цена "Фавипиравира" была 22 тысячи рублей, то в сентябре она резко упала до 11 тысяч. На один курс лечения требуется две упаковки препарата, что достаточно дорого для средней российской семьи даже в случае снижения стоимости. Стоимость самого дешевого российского лекарства от коронавируса "Авифавир" составляет восемь тысяч рублей", — заявил РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он полагает, что цены на подобные препараты будут снижаться и в дальнейшем, тому есть несколько причин.