Какие данные москвичей на "удалёнке" передавать не обязательно?

Сведения о москвичах, работающих дистанционно, не нарушают закона о защите персональных данных, считают в столичной мэрии. Полмесяца назад городская администрация под угрозой штрафа потребовала от работодателей данные о "дистанционщиках".

"Персональные данные — это те данные, которые полностью идентифицируют человека. Телефон будет размещён на заборе, вы же не скажете, что это данные конкретного физического лица? Запрашивается обязательно в отношении сотрудников мобильный телефон. Все остальные данные, касаемые карты "Тройка", карты "Стрелка", номер автомобиля, социальная карта — при наличии. Если есть у работодателя эта информация, он её предоставляет. Мы не нарушаем закон о защите персональных данных", — рассказал руководитель департамента предпринимательства столицы Алексей Фурсин в эфире радио "Говорит Москва".

Он полагает, что каждый работодатель знает, как связаться со своим сотрудником, работающим дистанционно.