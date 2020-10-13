Какие данные москвичей на "удалёнке" передавать не обязательно?

Сведения о москвичах, работающих дистанционно, не нарушают закона о защите персональных данных, считают в столичной мэрии. Полмесяца назад городская администрация под угрозой штрафа потребовала от работодателей данные о "дистанционщиках".
"Персональные данные — это те данные, которые полностью идентифицируют человека. Телефон будет размещён на заборе, вы же не скажете, что это данные конкретного физического лица? Запрашивается обязательно в отношении сотрудников мобильный телефон. Все остальные данные, касаемые карты "Тройка", карты "Стрелка", номер автомобиля, социальная карта — при наличии. Если есть у работодателя эта информация, он её предоставляет. Мы не нарушаем закон о защите персональных данных", — рассказал руководитель департамента предпринимательства столицы Алексей Фурсин в эфире радио "Говорит Москва".
Он полагает, что каждый работодатель знает, как связаться со своим сотрудником, работающим дистанционно.
"Недавно были размещены дополнительные разъяснения, связанные с тем, что предприниматели могут до 19 октября подавать данные. Это даст им, государственным и коммерческим организациям подавать формы на mos. ru, о сотрудниках, которые перешли на дистанционную работу", — отметил Фурсин.
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