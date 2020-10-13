В России предложили ввести единый социальный стандарт

Ввести в России единый социальный стандарт предложила глава Совфеда. Россиянин не должен бояться переезжать из одного региона в другой, опасаясь снижения уровня жизни.

"Одной из целей, которую надо обозначить в нашей программе, могло бы стать обеспечение достойного жизненного стандарта россиян вне зависимости от региона проживания", — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии "Единая Россия" к выборам в Госдуму в 2021 году.

Матвиенко подчеркнула, что она регулярно выступает с предложением о соцстандарте, чтобы продвинуть эту тему в обществе.