В России предложили ввести единый социальный стандарт

Ввести в России единый социальный стандарт предложила глава Совфеда. Россиянин не должен бояться переезжать из одного региона в другой, опасаясь снижения уровня жизни.
"Одной из целей, которую надо обозначить в нашей программе, могло бы стать обеспечение достойного жизненного стандарта россиян вне зависимости от региона проживания", — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии "Единая Россия" к выборам в Госдуму в 2021 году.
Матвиенко подчеркнула, что она регулярно выступает с предложением о соцстандарте, чтобы продвинуть эту тему в обществе.
"В России был единый неснижаемый некий социальный стандарт жизни гражданина, чтобы он не боялся переехать, скажем, из Тюмени в Курганскую область или куда-либо еще, зная, что независимо от места проживания гарантированный государством минимальный стандарт жизни будет ему обеспечен", — заявила сенатор.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.