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Сенатор Рябухин рассказал, чем заменить налог на бездетность

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал "Правде.ру", какие меры он считает оптимальными для поддержки семьи и детства в России.

Сенатор Рябухин рассказал, чем заменить налог на бездетность

"Я думаю, что нужно создавать условия, социум. И с точки зрения условий для развития, чтобы были в достатке не только пособия для первого, второго, третьего ребёнка, чтобы в нужном количестве были дошкольные учреждения ясельного типа, детские сады, школы. Целый комплекс мер здесь. Чтобы было желание увеличить свою семью. То есть уверенность в завтрашнем дне — я бы одним словом сказал", — рассказал парламентарий.

Когда в семье появляется уверенность в завтрашнем дне, тогда и не возникает проблемы, рожать или не рожать, подчеркнул сенатор.

"Считаю, что нужно поддерживать те меры, которые президент инициирует, чтобы дополнительные пособия, детские сады, ясли, жилье, доступная ипотека. Надо чтобы были комфортные условия, когда семья планирует добровольно, не из-под палки", — заявил Сергей Рябухин "Правде.ру".

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