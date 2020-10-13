Сенатор Рябухин рассказал, чем заменить налог на бездетность

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал "Правде.ру", какие меры он считает оптимальными для поддержки семьи и детства в России.

"Я думаю, что нужно создавать условия, социум. И с точки зрения условий для развития, чтобы были в достатке не только пособия для первого, второго, третьего ребёнка, чтобы в нужном количестве были дошкольные учреждения ясельного типа, детские сады, школы. Целый комплекс мер здесь. Чтобы было желание увеличить свою семью. То есть уверенность в завтрашнем дне — я бы одним словом сказал", — рассказал парламентарий.

Когда в семье появляется уверенность в завтрашнем дне, тогда и не возникает проблемы, рожать или не рожать, подчеркнул сенатор.