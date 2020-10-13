«Это репрессивная мера»: сенатор о налоге на бездетность

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин прокомментировал "Правде.ру" предложение вернуть налог на бездетность.

С таким предложением выступила накануне председатель всероссийской общественной организации "Матери России" Наталья Буцкая.

"Эта тема уже давно обсуждается по налогу на бездетность. Дискуссии в обществе уже давно идут по этому поводу. В правительстве эта мера не поддерживается. Экспертным сообществом тоже не поддерживается. Но периодически эта тема возникает", — констатировал сенатор.

Он считает введение налога на бездетность несвоевременной и репрессивной мерой.

"Но, я думаю, что демографическую проблему таким силовым методом налога на бездетность как в свое время ввел Иосиф Виссарионович после Великой Отечественной войны, когда потеряли 26 миллионов человек, это, конечно, было оправдано. Но всё-таки это такая репрессивная мера.

Конечно, это интересное предложение, но оно все-таки не очень современное. Я бы не стал поддерживать такой вариант", — заявил "Правде.ру" Сергей Рябухин.