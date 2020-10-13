Подмосковные чиновники разработали документ, который регламентирует оказание юридических услуг при пандемии. Рекомендации адресованы адвокатам и нотариусам Московской области.
"Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами. Предлагается не оказывать юридические услуги людям с повышенной температурой. Рекомендуется халат для защиты от общих загрязнений, надеваемый поверх личной одежды, а также нарукавники, фартуки из материала, устойчивого к обработке антисептиками", — говорится в "Рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции", разработанных Минюстом Мособласти.
В документе указывается, что за нарушение правил юристов будут штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, а организации — до 500 тыс. руб.
"Пристальное внимание общественности, шутки и возмущения вызвал другой момент — правила ношения медицинских масок и респираторов. Среди прочего ведомство рекомендует мужчинам быть тщательно выбритыми, чтобы борода, усы или бакенбарды не мешали герметичному прилеганию респиратора. Юристы сочли рекомендации дискриминационными и намерены обжаловать их в прокуратуре и СК", — рассказала РИА "Новости" арбитражный управляющий Дина Зайцева.
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