В конце осени россияне собрались ехать в Сочи, Ялту и Петербург

Два самых популярных черноморских города-курорта и Северная столица лидируют в предпочтениях россиян, собравшихся путешествовать в конце осени.

"Больше всего российских туристов запланировали посетить в октябре и ноябре Сочи, Ялту и Санкт-Петербург", — сообщает сервис "Яндекс.Путешествия", — который провёл исследование по результатам анализа данных бронирования отелей в разных городах России.

Курорты Причерноморья и Северного Кавказа также популярны у российских путешественников глубокой осенью.