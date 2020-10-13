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В конце осени россияне собрались ехать в Сочи, Ялту и Петербург

Два самых популярных черноморских города-курорта и Северная столица лидируют в предпочтениях россиян, собравшихся путешествовать в конце осени.

В конце осени россияне собрались ехать в Сочи, Ялту и Петербург

"Больше всего российских туристов запланировали посетить в октябре и ноябре Сочи, Ялту и Санкт-Петербург", — сообщает сервис "Яндекс.Путешествия", — который провёл исследование по результатам анализа данных бронирования отелей в разных городах России.

Курорты Причерноморья и Северного Кавказа также популярны у российских путешественников глубокой осенью.

"В список лидеров среди направлений внутреннего туризма также вошли Анапа, Алушта, Кисловодск, Геленджик, Севастополь, Ессентуки, Белокуриха и Светлогорск.

Города черноморского побережья занимают шесть строчек среди пятнадцати самых востребованных направлений. Еще три — курорты Кавказских Минеральных Вод. Из некурортных городов, помимо Петербурга, в списке Москва, Казань и Калининград", — уточняется в сообщении сервиса.

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