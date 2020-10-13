Познер раскритиковал россиян за раболепие перед "барином"

Знаменитый телеведущий поразился, почему россияне никак не прекратят выказывать раболепие перед своими начальниками.

"Я подошел к водителю машины рядом со знаком «Стоянка запрещена» и говорю: «Почему вы тут стоите? Там же написано, что стоять нельзя». Он как-то так виновато улыбается и отвечает: «Да я жду шефа». Я говорю: «А что, ваш шеф не может пройти сто метров до стоянки?». Он выходит из машины и говорит: «Ну, Владимир Владимирович, у нас так в России», - рассказал телеведущий Владимир Познер в эфире своей передачи на Первом канале.

За век после октябрьской революции у россиян никуда не пропало чувства раболепия, посетовал Познер.