Знаменитый телеведущий поразился, почему россияне никак не прекратят выказывать раболепие перед своими начальниками.
"Я подошел к водителю машины рядом со знаком «Стоянка запрещена» и говорю: «Почему вы тут стоите? Там же написано, что стоять нельзя». Он как-то так виновато улыбается и отвечает: «Да я жду шефа». Я говорю: «А что, ваш шеф не может пройти сто метров до стоянки?». Он выходит из машины и говорит: «Ну, Владимир Владимирович, у нас так в России», - рассказал телеведущий Владимир Познер в эфире своей передачи на Первом канале.
За век после октябрьской революции у россиян никуда не пропало чувства раболепия, посетовал Познер.
"Я задумался над тем, что если бы водитель сказал, что ждет не начальника, а «барина», это тоже было бы понятно. Прошло 70 с лишним лет советской власти и почти 30 лет капитализма, а внутреннее ощущение некоторого преклонения перед начальством никуда не уходит. У нас ведь никто не подойдет к этой машине и не скажет: «Почему вы тут стоите?». А во многих странах не только подойдут, но и вызовут полицию. Я очень надеюсь, что у россиян рано или поздно пропадет ощущение «Я барина жду»", - подчеркнул Познер.
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