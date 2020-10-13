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В России вскоре зарегистрируют ещё одну вакцину от COVID-19

Глава российского здравоохранения анонсировал регистрацию новой отечественной вакцины от COVID-19 в течение недели.

В России вскоре зарегистрируют ещё одну вакцину от COVID-19

"Сегодня уже российских вакцин в клинических исследованиях находится две, и одна вакцина зарегистрирована. Мы планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдёт в производственный цикл", — сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

По информации Роспотребнадзора, регистрация этого медпрепарата ожидается ориентировочно 15 октября.

"Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели", — говорится в сообщении на сайте Минздрава РФ.

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