В России вскоре зарегистрируют ещё одну вакцину от COVID-19

Глава российского здравоохранения анонсировал регистрацию новой отечественной вакцины от COVID-19 в течение недели.

"Сегодня уже российских вакцин в клинических исследованиях находится две, и одна вакцина зарегистрирована. Мы планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдёт в производственный цикл", — сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".