Сенатор оценил возможность выплат родителям за "ковидные" каникулы

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал "Правде.Ру" предложение депутата Ярослава Нилова о выплатах родителям за вынужденные каникулы их детей.

"В принципе, я понимаю, откуда эта инициатива. Действительно, родителям, которые будут вынуждены всё-таки детей не оставлять дома, им, конечно, на что-то нужно содержать. Поэтому такую идею можно отрабатывать. Вопрос только в том, что у нас страховые случаи не прописаны в главном законе. Это не страховые случаи. Поэтому.", — рассказал сенатор.

Он считает, что само по себе предложение понятное, но его реализовать за один заход будет очень сложно в силу ряда причин. В частности, в законе "О социальном страховании" такого вида страхования нет.

"Это не потеря работы. Это не тот случай, это не болезнь. Поэтому надо вносить поправки в базовый закон. Ещё и ко всему прочему нужно вносить изменения в бюджет Фонда социального страхования. То есть в один заход эту проблему не решить. А так по себе идея понятна, что родителям, которые оказываются в таком положении, надо оказать поддержку. Можно из Фонда, можно из бюджета поддерживать, как было раньше.

Но вопрос наличия ресурсов — это всегда является ключевым вопросом, откуда взять ресурсы для того, чтобы заплатить", — пояснил "Правде.ру" Валерий Рязанский.