Опрос: две трети россиян откладывают средства на будущее

Россиян, считающих нынешнее время неподходящим для дорогих покупок, в два с лишним раза больше соотечественников, полагающих иначе.

"Более половины россиян (57 процентов) считают настоящее время неудачным для крупных покупок, 26 процентов опрошенных придерживаются обратного мнения", — говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более двух третей соотечественников стараются экономить деньги и по возможности копить.