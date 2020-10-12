Россиян, считающих нынешнее время неподходящим для дорогих покупок, в два с лишним раза больше соотечественников, полагающих иначе.
"Более половины россиян (57 процентов) считают настоящее время неудачным для крупных покупок, 26 процентов опрошенных придерживаются обратного мнения", — говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Более двух третей соотечественников стараются экономить деньги и по возможности копить.
"По сравнению с кризисным периодом снизилась доля людей, придерживающихся сберегательной политики в экономическом поведении — 68 процентов россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее. Это значение на 12 процентных пунктов ниже результатов опросов в апреле текущего года. Индекс сберегательного поведения составил 67 пунктов, с начала года это самый низкий показатель", — отмечает ВЦИОМ.
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