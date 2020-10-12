Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала "Правде.Ру", чем полезен для России социальный контракт.
"У нас прошёл во втором чтении законопроект о социальном контракте. Что это такое? Предполагается, что граждане смогут самостоятельно через рубль, через выбор поставщика соцуслуг оценивать качество и предложения на рынке. Частные детские дошкольные организации смогут конкурировать с муниципальными за право оказывать такие социальные услуги", — рассказала парламентарий.
Социальные услуги по контракту будут оказываться не только в сфере дошкольного образования, они предусматривают также присмотр за пожилыми россиянами, уход за больными.
"Реестр поставщиков социально-ориентированных организаций будет создан в каждом муниципалитете и будет участвовать в распределение госзаказа. Эта инициатива касается далеко не только дошкольного образования. Но в том числе это присмотр за пожилыми россиянами, уход за больными гражданами. На все эти социальные услуги смогут претендовать частные социальные организации через сертификат. Гражданин сможет с этим сертификатом выбирать сам поставщика услуг, какая сиделка его больше устраивает, кто будет приносить лекарство, в какой детский сад будет ходить его ребенок и так далее", — отметила Светлана Бессараб в комментарии "Правде.Ру".
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