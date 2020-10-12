Светлана Бессараб рассказала о пользе социального контракта

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала "Правде.Ру", чем полезен для России социальный контракт.

"У нас прошёл во втором чтении законопроект о социальном контракте. Что это такое? Предполагается, что граждане смогут самостоятельно через рубль, через выбор поставщика соцуслуг оценивать качество и предложения на рынке. Частные детские дошкольные организации смогут конкурировать с муниципальными за право оказывать такие социальные услуги", — рассказала парламентарий.

Социальные услуги по контракту будут оказываться не только в сфере дошкольного образования, они предусматривают также присмотр за пожилыми россиянами, уход за больными.