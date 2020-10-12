Британские учёные из группы SPI-B пришли к выводу, что домашние дела повышают риск заражения COVID-19, особенно это относится к стирке, сообщает Daily Mail.
Таким образом, женщины подвергаются большему риску, так как обычно именно они стирают, убирают квартиру и готовят еду.
Инфекция, попавшая на одежду в каплях из дыхательных путей, может сохраняться на тканях и поверхностях до трёх суток.
COVID-19 может проникнуть в квартиру различными способами, в том числе через одежду и обувь. Поэтому их рекомендуется обрабатывать с помощью антисептиков в виде аэрозоля.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус выживает на некоторых поверхностях до четырёх недель.
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