В России задумались о программе по охране психического здоровья

Необходимо вывести психиатрию из задворков здравоохранения, так как психическое здоровье человека не менее важно, чем физическое, считает врач-депутат.

"Необходимо создать в России федеральную программу по охране психического здоровья, которая будет включена в нацпроект, так как психиатрия в действующей системе здравоохранения, по его мнению, находится на задворках здравоохранения. На её развитие не выделяется серьёзных финансовых средств. Психическое здоровье не менее, а, возможно, даже более важно, чем физическое", — рассказал РИА "Новости" член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.

Он рассказал об опасностях психических расстройств, сами больные не могут понять, что опасные расстройства у них уже возникли.