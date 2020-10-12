В России задумались о программе по охране психического здоровья

Необходимо вывести психиатрию из задворков здравоохранения, так как психическое здоровье человека не менее важно, чем физическое, считает врач-депутат.
"Необходимо создать в России федеральную программу по охране психического здоровья, которая будет включена в нацпроект, так как психиатрия в действующей системе здравоохранения, по его мнению, находится на задворках здравоохранения. На её развитие не выделяется серьёзных финансовых средств. Психическое здоровье не менее, а, возможно, даже более важно, чем физическое", — рассказал РИА "Новости" член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.
Он рассказал об опасностях психических расстройств, сами больные не могут понять, что опасные расстройства у них уже возникли.
"Случай в Пушкино, когда женщина убила своего 4-летнего сына и не смогла объяснить мотив своего поступка, является не первой подобной ситуацией, с которой сталкивается общество. Как врач могу сказать, что нередко психические заболевания развиваются у людей под воздействием непонятных на первый взгляд причин. К примеру, заболевание может быть ответной реакцией на внутренний стресс, который посторонним совсем не виден. Серьёзные психические заболевания отличаются тем, что пациент может не понять своей болезни", — сказал Менделевич.
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